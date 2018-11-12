З таким софтом "доступний компактний седан" став справжнім спорткаром.

Tesla розширила можливості Model 3 за допомогою версії Track Mode, доступної для модифікацій Performance.

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Оновлення дає власникам Tesla Model 3 Performance можливість соромити водіїв більшості спорткарів не лише на прямій, а й на звивистому треку. Як пояснює компанія, Track Mode впливає на налаштування двигунів 3 Performance, скеровуючи оберти на передню вісь чи на задню, залежно від ситуації.

З увімкненим Track Mode система може спрямувати до 100% крутного моменту на одну з осей автомобіля. А у поворотах система допомагає запускати машину у дріфт, передаючи оберти на задні колеса.



Аби водію (чи то пак, пілоту) було легше тримати усе під контролем, компанія також представила Vehicle Dynamics Controller для Track Mode. Програмне забезпечення покращує продуктивність на треку при включенні відповідного режиму. А вмикається та вимикається він окремою кнопкою.

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