Поняття Wrangler і тюнінг такі ж споріднені, як бездоріжжя і джип. Зацініть свіжий тюнінг по-американськи для популярної моделі Jeep.

У концерна Chrysler є цілий підрозділ під назвою MOPAR, котрий лиш те й робить, що створює круті додатки для Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Fiat і навіть SRT.

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Та крім MOPAR є ще чимало незалежних компаній та автомайстерень, що надають “Ренглерам” і “Рубіконам” неповторного вигляду і кращих характеристик.

Jeep Wrangler був, є і, сподіватимемось, буде досить популярним на ринку США, де взагалі люблять пікапи та позашляховики. Незважаючи на наступ асфальтових паркетників, справжні джипи усе ще утримують позиції. А завдяки заводському та інді-тюнінгу, продовжують навертати нових адептів. Хоча б у якості паркетників… пропонуємо вашій увазі галерею тюнінгованих Jeep з Los Angeles Auto Show 2018.

Фото: тюнінг Jeep Wrangler / Motor

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