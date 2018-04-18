За наявності достатньої кількості коштів, знань і терпіння, можна перетворити будь-яке авто на витвір конструкторського мистецтва. Пропонуємо вашій увазі 5 варіантів доступних автівок, які краще за інші підходять для кастомізації.

Купівля нової автівки – визначна подія в житті кожного автомобіліста, порівняти яку може лише грамотний тюнінг. Втім, деякі моделі виділяються з загального ряду і ніби створені для подальших метаморфоз та модифікацій.

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Honda Civic

Незважаючи на те, що Honda Civic ніколи не била рекордів швидкості, універсальність, надійність і доступна ціна роблять її добрим вибором як для новачків, так і для досвідчених водіїв зі стажем. Крім того, кількість компаній на вторинному ринку, які пропонують величезний вибір автозапчастин, дозволяє конструювати Civic на будь-який смак: чи то тягач, чи то автомобіль для автокросу, чи то ексклюзивний кастом для хизування на дорогах міста.

Втім, не всі варіанти Civic однаково перспективні. Моделі до 2000-х років, наприклад, простіші за конструкцією, а моделі останнього покоління стали першими, в яких встановили двигун з турбонагнітачем. Таким чином, незважаючи на солідну історію, Honda Civic все ще має величезний потенціал.

Volkswagen Golf

Volkswagen Golf – засновник когорти сучасних “гарячих хетчбеків”, тож поєднання драйву та практичності забезпечують йому популярність і сьогодні.

GTI також стоять у джерел субкультури європейського тюнінга, застовпивши за своїми моделями R32 і Golf R місця на п'ядесталі її історії. Фактори їх популярності, як і всіх інших авто з нашого списку, очевидні: широкий асортимент і вільний доступ до запасних частин, а також величезна кількість ентузіастів кастомайзингу та шанувальників марки в усьому світі.

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Jeep Wrangler

Збільшення потужності двигуна авто – не єдиний привід для його вдосконалення. Тому цей позашляховик – не випадковий гість в цьому рейтингу. Усім відома “табуретка” нещодавно відсвяткувала свою 31-шу річницю, але все ще продовжує залишатися в тренді.

Wrangler зберігає традиції: сучасні джипи візуально схожі на моделі першого покоління YJ, однак здатні вирішувати набагато більший об'єм задач. Паралельно з розвитком технологій виробника розростався і ринок автозапчастин: комплекти захисту, електронні модулі, системи освітлення та лебідки – пропозиція, яка здатна здивувати найбільш вибагливого та креативного автомобіліста.

Mitsubishi Lancer Evolution

“Ево” завоював репутацію ще в 90-х роках минулого століття, після успіхів на чемпіонаті світу з ралі. Завдяки складним повнопривідним системам і завжди готовим до налаштування турбодвигунам, Lancer Evolution залишається фаворитом серед любителів поганяти на трасі. Навіть найпростіший чіп-тюнінг дозволить збільшити віддачу його двигуна, наближаючи “Евік” за характеристиками до справжніх гоночних болідів.

MINI Cooper

Третє покоління Mini Cooper представлено моделями, які здатні задовольнити будь-який смак і гаманець. Стандартний чотирициліндровий двигун може демонструвати дива продуктивності, якщо його забезпечити необхідними запчастинами.

Особливо привабливим варіантом буде встановлення нагнітача, що дозволить розвивати вихідну потужність автомобіля першого покоління майже до 200 к.с. і 170 Нм.

Додатковим бонусом є те, що практично кожну деталь Cooper можна модифікувати. Хочете кастомізовані корпуси для дзеркал – будь ласка. Потрібні різнокольорові задні ліхтарі з незвичною підсвіткою – не питання. Доклавши дещицю творчих зусиль, ви отримаєте унікальну версію автомобіля, свого роду "міні-ми" на колесах, який підкреслить вашу індивідуальність. Нарешті, чому тільки нові покоління? Перший класичний MINI теж непоганий об’єкт для модернізацій.

Існують і більш цікаві та придатні для апгрейду моделі, такі як баггі-всюдихід Ultra4 truck: лише уявіть собі можливості цього монстра після щедрого "фарширування"!

Однак це вже зовсім інша історія – історія, яку ви зможете побачити 25 квітня в дебютному сезоні програми “Крутий віраж Аарона Кауфмана” на каналі Discovery о 21:00.

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