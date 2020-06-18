У японських каталогах GR Parts з'явились компоненти для нової Venza, виконані у спортивному стилі.

Комплект включає передній та задній бампери, нову решітку радіатора та бічні пороги, а також 20-дюймові колісні диски і новий вихлоп.

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У Японії Toyota продає Venza під іменем Harrier і на домашньому ринку виробник пропонує цю модель зі спортивним декором.



Також доступні спойлер між склом та задніми фарами, графічну смугу на кузові та грати переднього бампера. Функціональна складова комплекту – “демпфер” від GR спереду, що покращує комфорт та керованість.



Toyota Venza 2021 побудована на одній з варіацій модульної платформи TNGA. Нова Venza виявилась трохи більшою за RAV4 – 4740 мм проти 4600 мм, при аналогічній колісній базі в 2690 мм. Автомобілю виділили безальтернативну гібридну силову установку, що складається з 2,5-літрового атмосферника і трьох електромоторів. Разом вони продукують 222 к.с. потужності, споживання пального у змішаному ціклі не перевищує 6 літрів.

За рівнем оснащення Venza випереджає популярний RAV4. Старт продажів нового покоління Venza у США призначений на літо цього року. Ціни не названі, однак можна припустити, що новинка розташується у ціновій ієрархії між RAV4 та Highlander, тобто, коштуватиме близько 45 тисяч доларів.

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