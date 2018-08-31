Свої пости полишили міністри транспорту, регіонального розвитку та внутрішніх справ.

24 серпня поблизу міста Своге у Болгарії трапилась жахлива аварія, у якій загинуло 17 пасажирів туристичного автобусу, ще більше 20 отримали важкі травми. Винуватцями резонансного ДТП прем’єр-міністр країни назвав трьох очільників міністерств, та зажадав їхньої відставки.

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Міністр транспорту Івайло Московський, міністр МВС Валентин Радєв та міністр регіонального розвитку Ніколай Нанков подали заяви про відставку, котрі одразу ж були підписані головою уряду. Такі жорсткі міри викликані тим, що у ході розслідування ДТП з’ясувалось, що його причиною стала неналежна якість дорожнього покриття.

Спочатку провину за ДТП слідчі покладали на загиблого водія автобуса Григора Григорова, що перевищив допустиму на ділянці дороги швидкість у 40 км/год на 13 км/год. Однак пізніше стало відомо, що на тій самій ділянці дороги, де перекинувся автобус, того ж дня трапилось ще кілька важких аварій. Після цього експерти вдались до детальнішої перевірки причин ДТП.

Фото: Наслідки аварії пасажирського автобуса у Болгарії / Аutocentre

Врешті з'ясувалось, що кілька років тому на цій дорозі було замінено асфальтове покриття, а характеристики його абсолютно не відповідають будівельним нормативам. Через використання неправильних матеріалів і порушення технології укладання асфальту, під час дощу покриття втрачає здатність до зчеплення з колесами, і перетворюється на ковзанку. Тож у остаточному звіті причиною аварії було названо саме дорожнє покриття.

Коли ця інформація була оприлюднена, громадськість Болгарії обурилася й почала вимагати від уряду жорстких заходів з покарання винних. Зазвучали звинувачення в масштабній корупції в області будівництва дорожньої інфраструктури.

У результаті прем'єр-міністр країни Бойко Борисов попросив трьох міністрів покинути свої пости. А сьогодні на екстренному засіданні уряду Борисов підписав заяви міністрів про відставку.

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