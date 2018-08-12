Тюнери з Малайзії перетворили Honda Valkyrie на футуристичний байк з японської манги.

Цей кастом байк – творіння малайзійського дизайнера Кенні Йео, що працює у ательє Kenstomoto. Мотоцикл був представлений на виставці Art of Speed 2018, де здобув перемогу у категорії “Кращий кастом байк”.

Нам не відомо, як проводилось голосування та хто був у журі, однак ми цілком згодні з такою оцінкою, адже ця Valkyrie виглядає, як ніщо інше, бачене нами раніше. Упізнати у ньому Honda Valkyrie точно ніхто не зможе.

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Фото: Кастом Honda Valkyrie / Kenstomoto

Довжелезний маятник, для адаптації якого майстрам довелось виготовити хаб для ланцюга; винесене уперед 21-дюймове колесо без спиць та широченне заднє колесо розмірністю 240/45 R17; вихлопні труби спереду, одразу за колесом; роздуковані на 3D-принтері пластикові елементи та прокачаний 650-кубовий двигун від Kawasaki Ninja650R.

Робота над мотоциклом зайняла десять місяців, однак байк усе ще не готовий (це зрозуміє кожен тюнер та кастомайзер), тож після шоу “Мистецтво швидкості”, мотоцикл повернувся у майстерню, де йому мають вдосконалити раму, встановити гідропідсилювач керма та ще кілька деталей. Побачимо, що з цього в решті решт вийде.

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