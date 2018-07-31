За сторічну історію марки такого ще не було!

Компанія Harley-Davidson вирішила розширити свою лінійку моделей і перейти на новий, сучасний рівень. У Мілуокі готують ендуро, стрітфайтер та електробайк.

Американська компанія оголосила про нову масштабну стратегію розвитку бренду, згідно з якою логотип Harley-Davidson можна буде побачити не лише на класичних мотоциклах, але й більш сучасній техніці. Також у рамках концепції інженери розробили спеціальну модульну платформу, що стане основою для різних моделей мотоциклів з двигунами з рідинним охолодженням об’ємом від 500 до 1250 кубічних сантиметрів.

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Фото: Концепти Harley-Davidson / Harley-Davidson

Аби продемонструвати можливості модульної платформи, HD представила три концепти: туристичний 1250-кубовий байк Pan American, 975-кубовий стрітфайтер та круїзер з двигуном на 1250 куб. см. Усі три моделі обіцяють вивести на ринок у 2020 році.

Однак навіть раніше – у 2019 році Harley збирається вивести у світ електробайки, кілька концептів та скетчів котрих промайнули на відео. У їх числі й концепт LiveWire.

Безумовно, усі ці нововведення є знаковими для мотовиробника, що протягом довгого часу був відомий своїми класичними “круїзерами”. До речі, колись компанія випускала також велосипеди й мопеди.

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