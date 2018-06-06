Компанія збудує усього 10 таких "педальних коней" у стилі 1917 року.

Найвідоміший світовий виробник мотоциклів з Мілуокі оголосив про незвичайну пропозицію для фанатів марки та колекціонерів: компанія зробить десять копій велосипедів 1917 року випуску. Безмоторний двоколісник носить назву Model 7-17 Standard bike.

Так, зараз Harley-Davidson випускає лише мотоцикли, та були часи, коли у Мілуокі робили мопеди і навіть велосипеди. Педальні Харлеї випускались з 1917 по 1922 роки, а модель, котру зараз виріши відродити і випустити обмеженою серією є однією з перших.

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Репліку Harley-Davidson Model 7-17 Standard bike компанія збудує не самостійно, а з допомогою фірми Heritage Bicycles. Велосипед не є точною копією історичної моделі, оскільки його розміри пропорційно збільшили, відповідно до росту сучасних людей. Так, століття назад середній зріст людини був нижчим, ніж сьогодні.

Як повідомив Майк Сальваторе з Heritage Bicycles виданню Milwaukee Journal Sentinel, перед його компанією була поставлена ціль створити репліку, максимально наближену до оригіналу. Це означає, що усі велосипеди будуть зроблені вручну, пофарбовані оливковою фарбою і прикрашені пінстрайпінгом вручну, а ще матимуть автентичні бейджики Harley-Davidson тих часів.

Замовити велосипед можна буде лише черз музей Harley-Davidson, а вартість кожного з 10 таких байків становитиме $4 200.

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