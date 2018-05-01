Не чули про цю компанію? Це не дивно – з 2009 року компанія веде розробку електрокарів у атмосфері абсолютної секретності.

Rivian Automotive готується вперше представити публіці два своїх перших автомобілі. Дебют електричних концептів відбудеться на автошоу у Лос-Анджелесі у листопаді цього року.

Вперше з моменту заснування компанії у 2009 році, у ЗМІ з’явилась інформація та фото від американського стартапу Rivian Automotive. За інформацією видання Engadget, компанія готова показати свої перші дві моделі восени. Це будуть концепти, а серійні авто компанія обіцяє до 2020 року.

Читайте також: Постіль для Tesla продають за 20 тисяч гривень

Автомобілі будуть майже ідентичними, а відрізнятимуться лише типом кузову. Електричний пікап отримав робочу назву A1T, а семимісний кросовер названо A1C. Обидві моделі мають 91% однакових компонентів. Rivian A1 матимуть автопілот третього рівня.



Фото: Це одне з небагатьох зображень, оприлюднених Rivian Automotive з часу заснування / Rivian Automotive

Голова компанії Роберт Скеріндж повідомив Engadget, що пікап у найдорожчій комплектації матиме електричний двигун потужністю 596 кВт (811 к.с.), котрий дозволить розвивати швидкість у 96,5 км/год менш ніж за три секунди. Базова ж версія з 80-кіловатною батареєю витрачатиме на це п’ять секунд і матиме запас ходу у 322 км. Для найдорожчої комплектації з потужним акумулятором запас ходу становитиме 724 км.

Очікувана вартість моделі Rivian A1T складатиме мінімум $50 000. Виробництво обох електрокарів буде здійснюватись на колишньому заводі Mitsubishi у США.

Також цікаво: Як ми будемо розплачуватись за безпілотні технології?