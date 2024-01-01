Ціна на автогаз у гурті рекордно зросла після підвищення податків

Вартість скрапленого газу зберігає висхідний тренд, додавши за тиждень із 28 серпня по 5 вересня у середньому 6 070 грн/т, і становить 53 050 грн/т. На аукціоні внутрішніх виробників 4 вересня середньозважена ціна на газ зросла на 3 623 грн/т, до 52 470 грн/т. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95» і Української енергетичної біржі.

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Динаміка середніх гуртових цін на газ в Україні у серпні-вересні 2024 р., грн/л

«З урахуванням значного зростання імпортної ціни на газ через збільшення акцизу дешеві залишки розмиються дуже швидко. Тому з середини вересня ми вже не відчуватимемо впливу старого ресурсу, а будемо відштовхуватися в ціноутворенні від чистої ціни імпорту, яка наразі становить для Києва 54 500-55 000 грн/т», – зазначили в одній із великих паливних компаній.

Загалом цього місяця очікується зниження обсягу імпорту газу. «У серпні навезли багато, у вересні, швидше за все, відвантажуватимуть тільки раніше законтрактований ресурс», – додав один зі співрозмовників.

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Трейдери прогнозують протягом тижня подальше зростання ціни на газ на 2 000-3 000 грн/т, але зменшення вартості нафти може внести свої корективи й певним чином нівелювати різницю між старими й новими акцизними ставками.