Залишається сподіватись, що роботи працюватимуть не під управлінням штучного інтелекту...

На новому заводі швейцарської компанії ABB у Шанхаї виробництво буде повністю автоматизованим і виготовлятимуть на ньому роботів. Іншими словами, роботи будуватимуть роботів.

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Завод випускатиме “механічних помічників” для найрізноманітніших галузей промисловості на замовлення сторонніх компаній та для власних потреб АВВ. Продукція заводу призначена, перш за все, для ринку Китаю, однак передбачена і можливість експорту на подальших етапах роботи підприємства.



Завод, у який швейцарський концерн інвестував близько 150 мільйонів доларів, буде розташований поблизу робототехнічного кампусу компанії. Запуск виробництва запланований на 2020 рік.

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