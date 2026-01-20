У Кабміні знову заговорили про повернення техогляду

Міністерство розвитку громад та територій України сформувало перелік пріоритетних законодавчих ініціатив у сфері автомобільного транспорту, перевезень та безпеки на автомобільному транспорті на 2026 рік.Серед них є і неприємні для автомобілістів.

Читайте також: В МВС знову піднімають питання техогляду

Найболючіша для українських автомобілістів ініціатива – повернення обов’язкового техогляду для всіх. До безпеки руху така ініціатива не має суттєвого відношення, адже за офіційною статистикою національної поліції України кількість аварій, що стались через незадовільний технічний стан транспортних засобів протягом останніх років складає значно менше 1% від загальної кількості аварій.

«Реформа технічного контролю – ініціатива покликана спростити процедуру технічного огляду для першої державної реєстрації транспортних засобів, що були у користуванні, а також поступовому впровадити обов’язковий технічний контроль для всіх типів автомобільного транспорту поруч з проведенням реформи ОТК, щоб процедура була прозорою та не містила корупційних ризиків», - сказано на офіційному сайті Міністерства розвитку громад та територій.

Насправді ж повернення обов’язкового техогляду неминуче призведе до відновлення корупції у цій сфері. Переважна кількість автомобілів в Україні мають вік понад 10-15 років і не зможуть чесно пройти техогляд з цілком об’єктивних причин.