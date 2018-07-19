Вже за два місяці виробництво обіцяють запустити.

Компанія SumitomoElectricBordnetze (SEBN) за два місяці відкриє у Хмельницькому підприємство з виробництва компонентів для конвеєрів Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda та SEAT.

Підприємство буде розміщено у цехах ПрАТ “Хмельницький механічний завод”, що до недавнього часу був збитковим і заборгував державі чимало коштів. Однак за підтримки обладміністрації та Державної фіскальної служби в області справу було вирішено.

Читайте також: Як зараз штрафують за "єврономери": офіційна відповідь ДФС

На сьогоднішній день частина приміщень старого заводу вже відремонтована, а запустити нове виробництво планують протягом двох місяців. Підприємство забезпечить близько 500 нових робочих місць у місті.

Нове підприємство у Хмельницькому – вже четвертий завод SEBN в Україні. Наразі в нас працюють два заводи у Тернопільській області і один у Чернівцях.

Також цікаво: Renault розглядає можливість розміщення автовиробництва в Україні