Шляхопровід на перетині проспектів Комарова і Курбаса у Солом'янському районі потребує капітального ремонту.

Жителі столиці б’ють на сполох у Facebook, привертаючи увагу влади до чергового аварійного мосту.

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Шляхопровід, стан якого не кращий, ніж у Шулявського, знаходиться в Солом'янському районі на перетині проспектів Комарова та Курбаса. Прямо під шляхопроводом проходить лінія швидкісного трамваю і знаходиться зупинка швидкісного трамвая “Сім'ї Сосніних”.

Фото: Аварійний міст у Солом’янському районі Києва / s.hrynkevych

На початку літа на мосту провели ремонт: полагодини деформаційні шви і замінили асфальтне покриття. І зовні він виглядає охайно. Однак подальші роботи з ремонту та облаштування переправи не проводяться, повідомляє Сегодня.

На даний момент шляхопровід перебуває у вкрай поганому технічному стані. На тротуарній частині помітні тріщини, а знизу багатотонну конструкцію підпирають металеві сваї тимчасової опори. У конструкціях споруди видно величезні розриви бетону та масивні зколи.

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