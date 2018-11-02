Нестандартні тести для нестандартного автомобіля. Це не EuroNCAP.

Суббренд Volvo – компанія Polestar, відправила на краш-тести свою першу серійну модель спортивне купе з індексом 1. Кузов автомобіля виготовлений з вуглецевого волокна, а не з традиційної сталі чи алюмінію.

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Творцям Polestar 1 кортіло дізнатись, як їхнє дітище покаже себе за критичних обставин. інженери підготували та провели власний краш-тест. Для цього була створена імітація удару об жорсткий бар'єр зі 100-відсотковим перекриттям на швидкості 56 кілометрів на годину. Polestar не повідомила точних даних, отриманих за результатами випробування, заявивши лише, що все пройшло успішно.



“Нас надихнули результати випробувань. Перший краш-тест Polestar 1 – це мов відкриття незвіданих земель. Він повинен був стати вирішальним доказом того, що всі ідеї і розрахунки, закладені при розробці автомобіля, були вірними. Такими вони і виявилися”, – заявив голова бренду Томас Інгелат.

Компанія планує продовжити серію краш-тестів автомобіля. Випробування також будуть проводитися в центрі Volvo в шведському Гетеборзі.

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Нагадаємо, купе Polestar 1 показали минулого року. Polestar 1 стане єдиним гібридом бренду – інші моделі будуть чистими електрокарами. Слідом за купе мають з’явитись седан та кросовер. Силова установка “Першого” складається з 2-літрового бензинового двигуна, двох електродвигунів та трьох акумуляторних батарей. Загальна потужність становить 600 к.с, а діапазон пробігу на одному заряді батарей – до 150 кілометрів. Polestar заявляє, що це найбільший автономний пробіг на електриці серед нинішніх гібридних автомобілів.

Автомобілі будуть поширюватися виключно за передплатою на два або три роки, котра передбачає оплату страхування, технічного обслуговування і мийки автомобіля при оплаті щомісячних внесків. Початкова ціна Polestar 1 в Європі складе 155 тисяч євро. Продажі стартують у другій половині 2019 року.

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