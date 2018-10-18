На головних магістралях столиці розпочали монтаж дорожніх знаків, які збільшують дозволену швидкість. Однак вони висітимуть тільки до 1 листопада.

Відповідно до рішення Київради №1739/5803 від 9 жовтня 2018 року "Про перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год у період з 01 квітня до 01 листопада", комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" почало монтаж знаків знаків 3.29 "Обмеження максимальної швидкості 80 км/год" на проспекті Миколи Бажана у Дарницькому районі м. Києва.

Однак оскільки підвищення дозволеної швидкості діє до 1 листопада, через два тижні їх знімуть. Більше того, виходячи з повідомлення комунального підприємства, такі знаки встигнуть встановити не на всіх вулицях, що є у переліку рішення.

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Їх разом зі знаками 5.70 "Фото-, відеофіксування порушень Правил дорожнього руху" встановлять також на Проспекті Перемоги, де поліція фіксує перевищення швидкості за допомогою радарів TruCam.

На інших вулицях, зазначений в переліку Київради, КП "Центр організації дорожнього руху" здійснить розробку схем встановлення дорожніх знаків. Ймовірно, встановлять їх вже навесні 2019 року.

Нагадаємо, які вулиці включені до переліку Київради.