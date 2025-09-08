У Києві виявили підроблене посвідчення водія при спробі обміну

Днями до столичного сервісного центру МВС №8042 звернувся громадянин, який надав водійський документ, аби його обміняти. Під час перевірки за наявними базами МВС адміністратор сервісного центру МВС встановив, що зазначена особа у реєстрах відсутня, а надане посвідчення водія має ознаки підробки.

У зв’язку з цим надання адміністративної послуги було призупинено. За даним фактом до сервісного центру МВС було викликано наряд поліції для подальшого документування факту можливої підробки посвідчення водія та встановлення всіх обставин цієї справи.

І такі випадки непоодинокі. Періодично в сервісних центрах МВС виявляють підроблені водійські документи. Отримання документів за допомогою незаконних схем може призвести до адміністративної чи навіть кримінальної відповідальності.

Як розпізнати шахраїв

Зазвичай зловмисники використовують для спілкування телефонні месенджери – Telegram, Viber, WhatsАpp. Вони обіцяють, що можуть виготовити нібито офіційне посвідчення водія, яке буде відображатись в реєстрах та в додатку Дія. Запевняють, що не потрібно проходити навчання в автошколі та складати іспити в сервісному центрі МВС.

Часто шахраї використовують фото працівників сервісних центрів МВС, аби ввійти в довіру до клієнтів. Вони запевняють, що нібито дійсно працюють в сервісному центрі МВС і можуть виготовити посвідчення водія будь-якої категорії за грошову винагороду, та надіслати поштою в будь-яке місто, та навіть в іншу країну.

Сервісні центри МВС попереджають:

адміністратори не ведуть листування у месенджерах (Viber, WhatsApp, Telegram тощо).

офіційні сайти мають домен gov.ua. Адреса сайту Головного сервісного центру МВС — https://hsc.gov.ua.

уперше отримати водійське посвідчення можна тільки після складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС.

іспити проходять лише в сервісних центрах МВС, особиста присутність обов’язкова.

дистанційно скласти іспити поки що неможливо (але така можливість може з’явитись).

усі офіційні платежі здійснюються лише за реквізитами, які надає адміністратор після перевірки документів, через банківську установу або онлайн.

Перевірити дійсність посвідчення можна онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС: достатньо ввести серію, номер документа та дату народження.