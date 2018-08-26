Комунальники кажуть, що вона буде найбезпечнішою у місті і допоможе зменшити затори.

Київські комунальники вирішили облаштувати вулицю Леонтовича у центрі столиці, запевняючи, що її реконструкція “має підвищити безпеку дорожнього руху та зменшити заторові явища у години пік”.

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“Центр організації дорожнього руху” у рамках відбудови вулиці запровадив низку рішень, котрі мають вирішити завдання, поставлені перед ним Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженною Київрадою.

Фото: Роботи на вулиці Леонтовича / КП Центр організації дорожнього руху

“Головна новація, запроваджена при реконструкції вулиці, – так звані антикишені на перехрестях, що унеможливлюють паркування біля пішохідних переходів в умовах паркування вздовж тротуару. Таким чином пішохід виходить на проїзну частину у зоні огляду водіїв, а не виходить з-за припаркованих автомобілів, а загальна довжина пішохідного переходу – тобто небезпечної зони перетину пішоходів та автомобілів – скорочується”, – йдеться у повідомленні комунального підприємства..

Спеціалісти КП встановили світлофорний об’єкт на перехресті вулиць Леонтовича та Богдана Хмельницького. Світлофор працюватиме у координованому режимі з існуючим світлофором на в’їзді на вулицю Леонтовича з бульвару Тараса Шевченка, аби забезпечити пропуск транспорту та уникнути заторів. Також були виконані роботи по встановленню нових дорожніх знаків.

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Тротуари та зони пішохідних переходів на вулиці Леонтовича захищено стовпчиками для унеможливлення паркування. Підвищено безпеку і зручності для людей з особливими потребами: на підходах до пішохідних переходів влаштовано тактильну плитку яскраво-жовтого кольору для людей зі слабким зором та незрячих, всі переходи обладнані пониженнями бордюрів – для зручного з’їзду людей на інвалідних візках та людей з дитячими візками.

Усі ці заходи за словами комунального підприємства, мають забезпечити надійне регулювання руху транспорту та підвищити безпеку пішоходів, а також “зменшити заторові явища у години пік”.

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