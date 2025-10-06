У Львові відкрився музей ретроавтомобілів із понад 30 раритетними експонатами

ФОТО: Роман Фернеза|
Один з найцінніших експонатів музею
5 жовтня у Львові офіційно почав роботу VIK CARS Museum — новий музей ретроавтомобілів, розташований у селі Сокільники на вул. Стрийській, 32. Його основу становить приватна колекція підприємця та співзасновника корпорації «АТБ» Віктора Карачуна, яку раніше експонували у Дніпрі. Репортаж з відкриття опублікував на сторінці у Фейсбук Leopolis Grand Prix Роман Фернеза.
В музеї немає радянського автобрухту, а лише справжні раритети – Американські масл-кари, європейські купе та представницькі седани середини ХХ століття
Серед найбільш впізнаваних моделей:
- Packard Single Eight (1925 р.)
- Ford Galaxie Skyliner (1959 р.) з унікальним механізмом автоматичного складання даху
- Mercedes-Benz 230 SL (1966 р.)
- BMW 530 Coupe (1960 р.)
- Ferrari 246 Dino GTS (1974 р.)
- Porsche 911 (різних років)
- Jaguar SS / 4ST (1936 р.)
- Mercedes Benz Cabriolet (1934 – 1972 роки)
- Lagonda LG6 (1938 р.)
- Cadillac Eldorado Brougham (1957 р.)
- Bentley 4L (1939 р.)
Експозицію розмістили на площі близько 1600 кв. м, усі авто представлені у повністю робочому стані. Окрім огляду машин, відвідувачам доступні екскурсії з гідом, тематичні фотозони та можливість проведення приватних заходів.
Графік та вартість квитків:
Середа — п’ятниця: 11:00–19:00
Субота — неділя: 11:00–20:00
Ціни квитків:
- Дорослий 500 грн
- Дитячий 350 грн
- Пільговий 250 грн
- Вхід — за попередньою онлайн-реєстрацією у зазначений час.
Як дістатися
Адреса: с. Сокільники, вул. Стрийська, 32, неподалік від ТРЦ King Cross Leopolis.
Чому це важливо для Львова
VIK CARS Museum може стати новою туристичною та культурною атракцією міста, адже подібних локацій у місті практично немає. Організатори наголошують, що музей працюватиме не лише як виставка, а і як освітній та івент-простір для шанувальників техніки, дизайну та історії автомобілебудування.