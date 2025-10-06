Укр
Ру

У Львові відкрився музей ретроавтомобілів із понад 30 раритетними експонатами

В експозиції VIK CARS Museum представлено понад 30 відреставрованих класичних авто, кожне з яких має історичну цінність.
Музей ретроавтомобілів VIK CARS у Львові: що побачити, де знаходиться, ціни на квитки- Auto24

ФОТО: Роман Фернеза|

Один з найцінніших експонатів музею

Сергій Матусяк
logo6 жовтня, 14:45
logo0
logo0 хв

5 жовтня у Львові офіційно почав роботу VIK CARS Museum — новий музей ретроавтомобілів, розташований у селі Сокільники на вул. Стрийській, 32. Його основу становить приватна колекція підприємця та співзасновника корпорації «АТБ» Віктора Карачуна, яку раніше експонували у Дніпрі. Репортаж з відкриття опублікував на сторінці у Фейсбук Leopolis Grand Prix Роман Фернеза.

Також цікаво на колекцію ретро-авто Януковича поцілив російський дрон

В музеї немає радянського автобрухту, а лише справжні раритети – Американські масл-кари, європейські купе та представницькі седани середини ХХ століття

Серед найбільш впізнаваних моделей:

  • Packard Single Eight (1925 р.)
  • Ford Galaxie Skyliner (1959 р.) з унікальним механізмом автоматичного складання даху
  • Mercedes-Benz 230 SL (1966 р.)
  • BMW 530 Coupe (1960 р.)
  • Ferrari 246 Dino GTS (1974 р.)
  • Porsche 911 (різних років)
  • Jaguar SS / 4ST (1936 р.)
  • Mercedes Benz Cabriolet (1934 – 1972 роки)
  • Lagonda LG6 (1938 р.)
  • Cadillac Eldorado Brougham (1957 р.)
  • Bentley 4L (1939 р.)

Фото Роман Фернеза

Експозицію розмістили на площі близько 1600 кв. м, усі авто представлені у повністю робочому стані. Окрім огляду машин, відвідувачам доступні екскурсії з гідом, тематичні фотозони та можливість проведення приватних заходів.

Графік та вартість квитків:

Середа — п’ятниця: 11:00–19:00
Субота — неділя: 11:00–20:00

Ціни квитків:

  • Дорослий 500 грн
  • Дитячий 350 грн
  • Пільговий 250 грн
  • Вхід — за попередньою онлайн-реєстрацією у зазначений час.

Як дістатися

Адреса: с. Сокільники, вул. Стрийська, 32, неподалік від ТРЦ King Cross Leopolis.

Чому це важливо для Львова

VIK CARS Museum може стати новою туристичною та культурною атракцією міста, адже подібних локацій у місті практично немає. Організатори наголошують, що музей працюватиме не лише як виставка, а і як освітній та івент-простір для шанувальників техніки, дизайну та історії автомобілебудування.

#Новини #Фото #Львів #Автоподія #Ретро #Головні новини