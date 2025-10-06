У Львові відкрився музей ретроавтомобілів із понад 30 раритетними експонатами

5 жовтня у Львові офіційно почав роботу VIK CARS Museum — новий музей ретроавтомобілів, розташований у селі Сокільники на вул. Стрийській, 32. Його основу становить приватна колекція підприємця та співзасновника корпорації «АТБ» Віктора Карачуна, яку раніше експонували у Дніпрі. Репортаж з відкриття опублікував на сторінці у Фейсбук Leopolis Grand Prix Роман Фернеза.

В музеї немає радянського автобрухту, а лише справжні раритети – Американські масл-кари, європейські купе та представницькі седани середини ХХ століття



Серед найбільш впізнаваних моделей:

Packard Single Eight (1925 р.)

Ford Galaxie Skyliner (1959 р.) з унікальним механізмом автоматичного складання даху

Mercedes-Benz 230 SL (1966 р.)

BMW 530 Coupe (1960 р.)

Ferrari 246 Dino GTS (1974 р.)

Porsche 911 (різних років)

Jaguar SS / 4ST (1936 р.)

Mercedes Benz Cabriolet (1934 – 1972 роки)

Lagonda LG6 (1938 р.)

Cadillac Eldorado Brougham (1957 р.)

Bentley 4L (1939 р.)

Фото Роман Фернеза

Експозицію розмістили на площі близько 1600 кв. м, усі авто представлені у повністю робочому стані. Окрім огляду машин, відвідувачам доступні екскурсії з гідом, тематичні фотозони та можливість проведення приватних заходів.

Графік та вартість квитків:

Середа — п’ятниця: 11:00–19:00

Субота — неділя: 11:00–20:00

Ціни квитків:

Дорослий 500 грн

Дитячий 350 грн

Пільговий 250 грн

Вхід — за попередньою онлайн-реєстрацією у зазначений час.

Як дістатися

Адреса: с. Сокільники, вул. Стрийська, 32, неподалік від ТРЦ King Cross Leopolis.

Чому це важливо для Львова

VIK CARS Museum може стати новою туристичною та культурною атракцією міста, адже подібних локацій у місті практично немає. Організатори наголошують, що музей працюватиме не лише як виставка, а і як освітній та івент-простір для шанувальників техніки, дизайну та історії автомобілебудування.