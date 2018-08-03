Коштує такий зручний девайс усього $1000.

Стартап Smarcircle оголосив про початок прийому замовлень на складний електричний велосипед S1. Двоколісник важить усього 7 кг і легко складається, вміщуючись у рюкзак.

Електробайк Smarcircle S1 у складеному вигляді має габарити 29х49х19 см. Важить велосипед 7 кг і може перевозити людину вагою до 100 кг. Максимальна швидкість велосипеда на електричній тязі – 20 км/год.

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Ємність батареї – 5,8 А/год. Час зарядки акумулятора від звичайної мережі – 2,5 години. Є можливість підключення і зарядки пристроїв через USB, а для зручності користування є додаток для смартфона.

Наразі електричний складний велосипед Smarcircle S1 доступний для замовлення на Indiegogo за ціною для “ранніх покупців” у $999.

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