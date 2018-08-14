Через повінь у Нью-Джерсі машини опинились у стрімкій течії та були зупинені мостом.

Літо на східному узбережжі США видалось особливо спекотним і водночас дощовим. Чимало штормів та буревіїв випало на долю мешканців цього регіону. Та страждають від негоди не лише люди.

Як повідомляє CNN, минулої суботи у містечку Літтл-Фолз в штаті Нью-Джерсі зливи спричинили повінь та вихід річки Пекман з берегів. Внаслідок цього був підтоплений майданчик, на якому зберігались автомобілі місцевого дилерського центру Chrysler/Dodge.

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These cars were swept off a dealership lot in Little Falls, New Jersey, after rain showers and thunderstorms caused flooding in the area pic.twitter.com/yh0pKLHYGQ — CNN (@CNN) 12 серпня 2018 р.

Хоча в одного з автомобілів помітно працюючі склоочисники, що говорить про те, що машина працювала, коли її змило у річку, повідомлень про постраждалих громадян не надходило.

Наразі невідомо скільки автомобілів змило водою, однак поза сумнівом усі вони тепер не підлягають ремонту.

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