У Рівному помітили дуже рідкісну BMW M6 1986 року

У Рівному з’явився справжній автомобільний раритет — заряджене купе BMW M6 1986 року випуску. Йдеться про модель першого покоління з індексом E24, яка нині вважається колекційною та рідко трапляється навіть на дорогах. Світлини автомобіля опублікували в соціальних мережах, зокрема на сторінці cars_rv в Instagram на яку посилається topgir.com.ua.

Читайте також: Представлено Alpina B8 GT: найпотужніший автомобіль бренду за всю історію

Помічений у місті автомобіль належить до північноамериканської версії, яка на ринку США продавалася під назвою BMW M6. У Європі цю ж модель знали як BMW M635 CSi. Американські модифікації мали певні відмінності в налаштуваннях силового агрегату та оснащенні, адаптовані до місцевих вимог.

Заряджене купе BMW M6 / M635 CSi випускали з 1983 по 1989 рік. Загальний тираж склав лише 5855 автомобілів, що й робить модель особливо цінною для колекціонерів. Із них 1767 екземплярів було продано в США під назвою BMW M6, ще 4088 авто реалізували на європейському ринку як M635 CSi.

Технічно BMW M6 E24 вирізняється 3,5-літровим рядним шестициліндровим двигуном, який походить від легендарного суперкара BMW M1. Залежно від версії, мотор розвиває від 260 до 286 кінських сил. Розгін до 100 км/год займає від 6,4 до 6,9 секунди, а максимальна швидкість сягає 255 км/год.

Усі BMW M6 того періоду оснащувалися виключно 5-ступеневою механічною коробкою передач. Також автомобіль отримав спортивну підвіску зі зниженим кліренсом і посилену гальмівну систему, що відповідало його статусу одного з найпотужніших і найдинамічніших купе свого часу.

Поява такого автомобіля на дорогах Рівного є рідкісною подією та справжньою знахідкою для поціновувачів класичних моделей BMW і автомобільної історії загалом.