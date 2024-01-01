Представлено Alpina B8 GT: найпотужніший автомобіль бренду за всю історію

Оновлений Alpina B8 GT засновано на чотиридверному BMW 8-Series Gran Coupe. Модель навіть перевершує версію M8, завдяки найпотужнішому двигуну, коли-небудь створеним інженерами Alpina.

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Як повідомляє Carscoops, модифікований 4,4-літровий твін-турбо V8, який також встановлено на менший B5 GT, тепер видає 643 к.с. й 850 Нм крутного моменту, що на 9 к.с. більше, ніж у попередньої версії B8 без приставки GT. Водночас BMW M8 має потужність лише 625 к.с. й 750 Нм.

Однак, попри потужність, B8 GT все ще на одну десяту секунди повільніший за M8 в розгоні до 100 км/год, хоча заявлений компанією Alpina результат в 3,3 секунди все ще вражає. Водночас перевага M8 зникає на автобані. Стандартна максимальна швидкість M8 обмежена на позначці 250 км/год, й навіть опційне підвищення обмежувача (вартістю 2500 доларів) розблоковує лише 305 км/год, тоді як B8 GT легко досягає 330 км/год.

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Alpina каже, що новий центральний глушник покращує звук V8, а налаштована роздавальна коробка посилає більше потужності на задні колеса, якими керує електронний диференціал із новим програмним забезпеченням. Ці зміни покращують маневреність, проте вони не погіршують комфортність B8 GT.

Впізнати новинку можна за спеціальними зовнішніми деталями, що відрізняють GT від інших моделей 8-Series Gran Coupe. Вони включають дифузор й повітрозабірники, виготовлені з карбону, а також характерні 21-дюймові ковані колеса Alpina. В салоні на порогах та стійках є написи B8 GT та додаткові смуги.

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Покупці матимуть змогу замовити один з семи кольорів виконання, а 20 з 99 щасливців матимуть автівку з двоколірним покриттям, що поєднує з синій або зелений з чорним. Вартість Alpina B7 GT починатиметься від 225 000 євро.