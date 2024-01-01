Представлен Alpina B8 GT: самый мощный автомобиль бренда за всю историю

Обновленный Alpina B8 GT основан на четырехдверном BMW 8-Series Gran Coupe. Модель даже превосходит версию M8, благодаря самому мощному двигателю, когда-либо созданным инженерами Alpina.

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Как сообщает Carscoops, модифицированный 4,4-литровый твин-турбо V8, который также установлен на меньший B5 GT, теперь выдает 643 л.с. и 850 Нм крутящего момента, что на 9 л.с. больше, чем у предыдущей версии B8 без приставки GT. В то же время BMW M8 имеет мощность всего 625 л.с. и 750 Нм.

Однако, несмотря на мощность, B8 GT все еще на одну десятую секунды медленнее M8 в разгоне до 100 км/ч, хотя заявленный компанией Alpina результат в 3,3 секунды все еще впечатляет. В то же время преимущество M8 исчезает на автобане. Стандартная максимальная скорость M8 ограничена на отметке 250 км/ч, и даже опционное повышение ограничителя (стоимостью 2500 долларов) разблокирует лишь 305 км/ч, тогда как B8 GT легко достигает 330 км/ч.

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Alpina говорит, что новый центральный глушитель улучшает звук V8, а настроенная раздаточная коробка посылает больше мощности на задние колеса, которыми управляет электронный дифференциал с новым программным обеспечением. Эти изменения улучшают маневренность, однако они не ухудшают комфортность B8 GT.

Узнать новинку можно по специальным внешним деталям, отличающим GT от других моделей 8-Series Gran Coupe. Они включают диффузор и воздухозаборники, изготовленные из карбона, а также характерные 21-дюймовые кованые колеса Alpina. В салоне на порогах и стойках есть надписи B8 GT и дополнительные полосы.

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Покупатели смогут заказать один из семи цветов исполнения, а 20 из 99 счастливчиков будут иметь машину с двухцветным покрытием, сочетающий синий или зеленый с черным. Стоимость Alpina B7 GT будет начинаться от 225 000 евро.