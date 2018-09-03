Автомобілі Lada все ще вільно продаються в Україні. Представлена на московському автосалоні рестайлінгова Lada Granta має всі шанси потрапити на наш ринок.

Після рестайлінгу, крім седана і лифтбека, Lada Granta доступна з кузовом хетчбек і універсал. Як повідомляє прес-служба АвтоВАЗа, ціни на новинку нп місцевому ринку починаються від 6 200 доларів. Вартість хетчбеків і лифтбеков Lada Granta стартує від 6 450 доларів, універсал коштує від 6 600 доларів. Нинішня версія Granta в Україні коштує 8 700 – 10 500 доларів.

Від попередника модель зовні можна відрізнити за новою передньою частиною кузова, виконаною в стилі моделей Vesta і XRay. Зокрема, Granta обзавелася новою головною оптикою, інтегрованої в радіаторну решітку чорного кольору, і хромованими вставками у вигляді бумерангів.

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Базова версія Granta отримала подушку безпеки водія, кріплення для дитячих крісел ISOFIX, систему екстреного сповіщення "ЭРА-ГЛОНАСС", ABS з підсилювачем екстреного гальмування, складне заднє сидіння, тонування скла і аудиопідготовку.

Базовий двигун для оновленої Granta – 1,6-літровий 8-клапанний агрегат потужністю 87 к. с., який працює тільки в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач.

Крім того, існує два 16-клапанних агрегата аналогічного об'єму потужністю 98 і 106 к. с., що поєднуються з "механікою", чотириступінчастим "автоматом", або з п’ятидіапазонною роботизованою коробкою.

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