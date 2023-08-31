На дороги Євросоюзу вийшов дебютний повністю електричний автопоїзд-молоковоз, виготовлений швейцарською компанію Designwerk.

Виробник не вказує обсяги молочних резервуарів на автомобілі та дишловому причепі, але уточнює географічне базування машини. Автопоїзд належить транспортній компанії Zgraggen Transport AG і вже кілька тижнів ходить по дорогах у кантоні Урі.

Щодня е-молоковоз долає відстань у 330 кілометрів, доставляючи зібране молоко із станції збору на підприємстві Emmi в Дагмерзеллені. Річний пробіг на такому маршрутному плечі сягатиме майже 120 000 кілометрів. За рахунок чистої енергії локальний збір молока у кантоні Урі тепер буде без викидів, щорічно зменшуючи CO 2 на 93 тони.

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Ємність батареї становить 510 кіловат-годин, що забезпечує запас ходу від 250 до 300 кілометрів. Потужність передається через безступінчасту одношвидкісну коробку передач. Педаль водіння контролює рекуперацію і дає "ефективне та чутливе маневрування як у місті, так і в гірській місцевості".

Власник встановив зарядні станції у себе в автопарку, де виробляє електроенергію за допомогою власної сонячної станції і системи газифікації деревини, та у кінцевій точці маршруту в Дагмерзеллені, де молоковоз під час завантаження дозаряджається. Відтак, відстань у 330 кілометрів вписується в робочі характеристики запасу ходу автомобіля мало не з подвійним запасом.

Екологічний транспорт Швейцарії має поступово витіснити бензиново-дизельну класику з сільских доріг гірських та рівнинних доріг кантонів. Фото: Designwerk

"Використовуючи перший електричний молокозвоз у Швейцарії, ми подаємо приклад і реально доводимо, що можемо працювати локально без викидів. Нова технологія надихає, а враження від водіння унікальні", — говорить виконавчий директор Zgraggen Transport Еліас Зграгген.

Новинкою агрологістичного ланцюжка вже зацікавилися автоперевізники з Люксембургу, Нідерландів та Бельгії, де екологічно чисті транспортні технології вийшли у пріоритет.