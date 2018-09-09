Під час щорічної зустрічі власників Porsche Rennsport Reunion VI на треку Laguna Seca відбудеться гонка на тракторах від виробника спорткарів.

У неділю – на перегони, у понеділок – орати поле. Такий розпорядок буде у власників тракторів Porsche з США, де 27-30 вересня відбудеться гонка на сільгосптехніці.

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Заїзди проводитимуться під час щорічної зустрічі Porsche Rennsport Reunion. Змагання проводитимуться на треку Laguna Seca у Каліфорнії. Можливо, це будуть не найшвидші перегони за участі Porsche, однак показати сучасника ці історичні машини у дії – гарна ідея.



Фото: Трактор Porsche Diesel Super / Wikimedia

Porsche у період з 1956 по 1963 роки випустила під своєю маркою понад 125 тисяч тракторів. Цікаво, що деякі з них усе ще працюють за своїм прямим призначенням – у полі та на господарстві, хоча ці апарати вже давно перейшли з категорії робочих конячок у клас колекційних машин. За відреставрований Porsche у наш час можна виручити 20-70 тисяч доларів.

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