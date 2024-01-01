У столиці відкрили важливу транспорту розв’язку

Ремонтні роботи розпочали у липні минулого року, а зараз шляхопровід вже повноцінно працює, повідомляє Віталій Кличко.

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Відремонтований шляхопровід знаходиться в Оболонському районі - на перетині вулиць Лугової та Богатирської. Споруду збудували у 1986 році - і з того часу жодного разу капітально не оновлювали.

За рік дорожники замінили балки прогонових будов, влаштували мостове полотно та підпірні стінки. Підсилили конструкції опор. Оновили дощову каналізацію, перильну та бар’єрну огорожі. Змонтували енергоощадне LED-освітлення з декоративною підсвіткою. Облаштували й тротуари з велодоріжками. Всі роботи виконали з урахуванням принципів безбар’єрності.

Наразі шляхопровід повноцінно працює. Ресурс споруди продовжено щонайменше на 30 років. Дорожники завершують благоустрій території поруч.