У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили про повне обмеження руху на кількох центральних вулицях Києва.

Це пов'язано з проведенням заходів, присвячених 1030 річниці хрещення Київської Русі-України, які проводить в столиці УПЦ.

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27 липня з 11:00 до 16:30 перекриють вул. Трьохсвятительську (від пл. Михайлівської до пл. Європейської), Хрещатик (від вул. Михайлівської до пл. Європейської), Володимирський узвіз (від пл. Поштової до пл. Європейської), Паркову дорогу (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського), вул. Михайла Грушевського (від вул. Шовковичної до пл. Європейської).

28 липня з 12:00 до 13:30 обмежать рух транспорту на бульварі Тараса Шевченка (від будинку № 20 до будинку № 14), вул. Володимирській (від будинку № 56 до вул. Софійської), Володимирському проїзді (від пл. Софіївської до пл. Михайлівської).

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Для охорони правопорядку 27 та 28 липня будуть залучені фахівці Нацполіції, Нацгвардії та ДСНС, а також підрозділи кінологічної служби, вибухотехніки та поліція діалогу. Окрім цього, правоохоронці готові реагувати на терористичні виклики та загрози.