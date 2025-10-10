У Верховній Раді знову заговорили про нульове розмитнення автомобілів

Українські можновладці знову заговорили про нульове розмитнення транспортних засобів. Щодо покращення умов розмитнення вживаних авто для учасників бойових дій розповіла прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.

Читайте також: Пільгове розмитнення електромобілів обіцяють скасувати

“Ми підтримуємо ідею, але якщо буде можливість, ми забезпечимо реалізацію”, – заявила премʼєр. За словами Свириденко, зараз в першу чергу всі ресурси йдуть на підтримку виплат та забезпечення війська. Це необхідно для продовження бойових дій.

Нагадаємо, нульове розмитнення діяло в Україні з початку 2022 року, але було скасоване у липні того ж року. Зараз українці продовжують платити чи не найбільші податки у світі на ввезення вживаних авто. Пільг немає у жодної категорії населення, навіть в учасників бойових дій. Також до кінця 2025 року скасовуються пільги на розмитнення електричних авто.