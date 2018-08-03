Ще й двох тижнів не минуло з дати презентації нового Q3, тож який автомобіль зображений на фото з патентного агентства – поки що залишається загадкою.

У Відомстві з інтелектуальної власності Євросоюзу нещодавно була зареєстрована патентна заявка на компактний кросовер Audi Q3, що, ймовірно, являє собою спортивну версію моделі з інакшим оформленням кузову.

Зображений на патентних фото автомобіль відрізняється від щойно випущеного Q3 бамперами і гратами радіатора. Співставляючи ці малюнки зі шпигунськими фото тестового мула SQ3, можна помітити значну подібність, тож є висока вірогідність, що саме так виглядатиме спортивна версія кросовера, яка має вийти на ринок у другій половині 2019 року.

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Фото: Зображення з патентної заявки на компактний кросовер Audi / European Union Intellectual Property Office

Існує також невеликий шанс, що перед нами версія RS Q3, хоча у задньому бампері машини на фото не видно характерних овальних вирізів під вихлопні труби, як у решти RS-моделей. Так чи інакше, ми точно дивимось на більш продуктивну ітерацію популярного кросовера Audi.

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