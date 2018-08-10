Митники передали справу про заниження розміру податків до суду, однак власник дорогого суперкару вирішив сплатити усі необхідні збори.

Спроба заниження митної вартості Lamborghini Huracan Coupe Avio 2017 року виготовлення, яку виявили митники Волинської ДФС в травні 2018 року, стала найбільшою спробою ухиляння від податків при ввезенні транспортних засобів у 2018 році. Житель Харкова, який ввозив це авто в Україну, хотів таким чином зекономити 1,2 млн. гривень.

Митники направили справу про ухиляння податків до суду. За таке правопорушення існує кримінальна відповідальність згідно статті 212 Кримінального кодексу України. Вона передбачає штраф у розмірі 17-34 тисячі гривень.

Втім, згідно частини 4 цієї статті КК, якщо боржник сплатить митні платежі самостійно, то він буде звільнений від покарання. Саме так вирішив зробити власник Lamborghini, сплативши необхідну суму за розмитнення суперкару.

Нагадаємо, що з Fiat Uno зробили Lamborghini.