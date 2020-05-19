Система автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху запрацює 1 червня

Про це повідомило Державне агентство інфраструктурних проектів у Фейсбук. У агентстві наголосили, що система автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху запрацює вчасно і без збоїв.

Читайте також: Де в Києві встановлені камери автофіксації: карта та адреси

У зв'язку з карантином запуск системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху, що мала запрацювати з 1 травня 2020 року, перенесено на 1 червня.

Зокрема, на дорогах Київської області встановлено 25 комплексів автоматичної фіксації (КАФ). Ще 20 камер - у столиці.

Читайте також: Похибка українських спідкамів: з якою швидкістю можна їхати повз камери автофіксації

Окрім того, до 1 червня буде встановлено 5 КАФів у Львівській області. До кінця року заплановано придбати ще 220 таких комплексів автоматичної фіксації. Також вже є програмне забезпечення та все, що потрібно для роботи центру обробки даних, включаючи облаштування робочих місць.

Штрафи за порушення правил «за замовчанням» отримуватиме власник автомобіля, директор організації (якщо авто зареєстроване на компанію), або особа що ввезла автомобіль в Україну (для авто з іноземною реєстрацією).

Читайте також: Як уникнути штрафів з камер автофіксації