Система автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения заработает 1 июня

Об этом сообщило Государственное агентство инфраструктурных проектов в Фейсбук. В агентстве отметили, что система автоматической фотовидеофиксации дорожного движения заработает вовремя и без сбоев.

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В связи с карантином запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения, которая должна была заработать с 1 мая 2020 года, перенесен на 1 июня.

В частности, на дорогах Киевской области установлено 25 комплексов автоматической фиксации (КАФ). Еще 20 камер – в столице.

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Кроме того, до 1 июня будет установлено 5 КАФов во Львовской области. До конца года запланировано приобрести еще 220 таких комплексов автоматической фиксации. Также уже есть программное обеспечение и все, что нужно для работы центра обработки данных, включая обустройство рабочих мест.

Штрафы за нарушение правил “по умолчанию” будет получать владелец автомобиля, директор организации (если авто зарегистрировано на компанию) или лицо, которое ввезла автомобиль в Украину (для авто с иностранной регистрацией).

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