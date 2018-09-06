Медекспертиза засвідчила перевищення допустимої норми вмісту спирту в організмі у 27 разів!

Поліція Полтави затримала водія, що знаходився за кермом у стані неймовірно сильного алкогольного сп’яніння. Чоловік добряче відсвяткував День Незалежності, випивши щонайменше літр горілки.

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Результати медичної експертизи підтвердили очевидні підозри правоохоронців на наявність великої кількості алкоголю у полтавського водія. Перевірка показала вміст алкоголю у крові чоловіка у 5,5 проміле – більш ніж у 27 разів вище, за допустимий. На сьогодні це рекорд, чи, скоріше, антирекорд, за всю історію України.

Нагадаємо, що допустима кількість алкоголю в крові для водіїв у нашій країні становить 0,2 проміле. У середньому такий показник відповідає приблизно 40 грамам горілки. Виходячи з цього, можна підрахувати, що полтавчанин прийняв на душу щонайменше літр міцного спиртного.

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