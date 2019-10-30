Новий закон, який запроваджує штрафи за перевозку дітей без автокрісел невдовзі вступить в силу. Саме тому представники спільноти "Київ дружній до батьків і малюків" завернулась до провідних операторів ринку таксі з відкритим листом.

Представник Спільноти "Київ дружній до батьків і малюків" Олег Рівтін опублікував на своїй сторінці у FB відкритий лист компаніям Uber, Uklon, Bolt з проханням ввести послугу перевезення дітей в автокріслах.

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"Вчора в Україні був прийнятий законопроект № 1150, який передбачає внесення до Адміністративного кодексу норми про штраф за порушення правил перевезення дітей.

Використання спеціальних крісел для дітей поширене у всьому світі. Це необхідність забезпечує безпеку в дорозі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я перевезення дітей в спеціальних автокріслах знижує ризик отримання серйозних травм до 80%, а летального результату до 54%. Ризик смерті для немовлят знижується на 70%.

У країнах Європи штрафи за перевезення дітей без крісел можуть досягати 300 євро. Правила трохи відрізняються в залежності від країни, але, в загальному, вони зобов'язує водіїв перевозити дітей тільки в автокріслах відповідної категорії.

Прийняті вчора поправки до Адміністративного кодексу не передбачають винятків для водіїв таксі, при цьому пасажири, використовуючи ваші сервіси, часто перевозять дітей. У такій ситуації виникає ризик, як для водіїв, так і для пасажирів. Для одних - ризик отримати штраф, для інших ризик - травмувати або навіть втратити дитину в ДТП.

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Я знаю, що компанії Uber і Bolt вже надають можливість замовлення авто з дитячим кріслом в ряді міст світу. При замовленні є можливість вибрати умова "дитяче крісло". Це тарифікується як додаткова послуга, яка забезпечує безцінну безпеку дитині. У компанії Uklon такого немає ні в одному з міст присутності.

Цей час настав!

Я відкрито звертаюся до Uber, Uklon і Bolt і прошу вас:

• Забезпечити активне залучення водіїв з дитячими кріслами до використання ваших сервісів.

• У найкоротші терміни додати в додатку можливість замовлення автомобіля з дитячим кріслом.

Введення цієї додаткової послуги забезпечить безпеку пасажирів, захистить водіїв від штрафів, позитивно позначиться на вашій репутації і збільшить доходи", пише Олег Рівтін.

Нагадаємо, що вчора Верховна Рада України прийняла законопроект № 1150, яким встановлено штрафи за перевезення дітей в автомобілях без спеціальних крісел. Порушення таких правил тягне за собою штраф 510 грн. на перший раз і 850 грн. при повторному порушенні протягом року. Чинні ПДР Україні забороняють перевозити без дитячих крісел дітей, зріст яких менше 145 см або тих, що не досягли 12-річного віку.

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