Новый закон, который вводит штрафы за перевозку детей без автокресел вскоре вступит в силу. Именно поэтому представители сообщества "Киев дружественный к родителям и малышам" обратились в ведущим операторам рынка такси с открытым письмом.

Представитель Сообщества "Киев дружественный к родителям и малышей" Олег Ривтин опубликовал на своей странице в FB открытое письмо компаниям Uber, Uklon, Bolt с просьбой ввести услугу перевозки детей в автокреслах.

Читайте также: Рада ввела штрафы за перевозку детей без автокресел

"Вчера в Украине был принят законопроект №1150, который предусматривает внесение в Административный кодекс нормы о штрафе за нарушение правил перевозки детей.

Использование специальных кресел для детей распространено во всем мире. Это необходимость обеспечивает безопасность в дороге. По данным Всемирной организации здравоохранения перевозка детей в специальных автокреслах снижает риск получения серьезных травм до 80%, а летальный исход до 54%. Риск смерти для младенцев снижается на 70%.

В странах Европы штрафы за перевозку детей без кресел могут достигать 300 евро. Правила немного отличаются в зависимости от страны, но, в целом, они обязывает водителей перевозить детей только в автокреслах соответствующей категории.

Принятые вчера поправки в Административный кодекс не предусматривают исключений для водителей такси, при этом пассажиры, используя ваши сервисы, часто перевозят детей. В такой ситуации возникает риск, как для водителей, так и для пассажиров. Для одних – риск получить штраф, для других риск – травмировать или даже потерять ребенка в ДТП.

Читай также: Как техосмотр влияет на аварийность: инфографика

Я знаю, что компании Uber и Bolt уже предоставляют возможность заказа автомобиля с детским креслом в ряде городов мира. При заказе существует возможность выбрать условие "детское кресло". Это тарифицируется как дополнительная услуга, которая обеспечивает бесценную безопасность ребенку. У компании Uklon такого нет ни в одном из городов присутствия.

Это время пришло!

Я открыто обращаюсь к Uber, Uklon и Bolt и прошу вас:

• Обеспечить активное привлечение водителей с детскими креслами к использованию ваших сервисов.

• В кратчайшие сроки добавить в приложении возможность заказа автомобиля с детским креслом.

Введение этой дополнительной услуги обеспечит безопасность пассажиров, защитит водителей от штрафов, положительно скажется на вашей репутации и увеличит доходы", – пишет Олег Ривтин.

Напомним, что вчера Верховная Рада Украины приняла законопроект №1150, которым установлено штрафы за перевозку детей в автомобилях без специальных кресел. Нарушение таких правил влечет за собой штраф 510 грн. на первый раз и 850 грн. при повторном нарушении в течение года. Действующие ПДД Украины запрещают перевозить без детских кресел детей, рост которых меньше 145 см или не достигших 12-летнего возраста.

Также интересно: В Украину возвращается коррупционный техосмотр: названа дата