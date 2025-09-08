Українці змінили смаки щодо силових агрегатів в автомобілях

Розподіл типів пального на українському ринку легкових авто демонструє помітні зрушення. Аналіз трьох сегментів аналітиками Інституту досліджень авторинку (внутрішнього ринку, імпорту вживаних авто та продажів нових машин) показує різні темпи й характер змін.

Розглянемо поточну картину за підсумками серпня, та порівняємо, що змінилося відносно липня 2025 року.

Внутрішній ринок: неспішна електрифікація

У сегменті внутрішніх перепродажів бензин зберігає лідерство із часткою 43% (-0,3 п.п.), але поступово втрачає позиції. Дизельні авто тримаються стабільно — 29,1% (+0,1 п.п.), тоді як популярність ГБО знижується до 20,9% (-0,5 п.п.). Найпомітніше зростання демонструє електротяга — 4,7% (+0,7 п.п.), а також гібриди — 2,1% (+0,2 п.п.). Частка газових авто (які не мають іншого типу живлення окрім пропан-бутану) складає 0,3%, без змін відносно попередніх періодів.

Імпорт вживаних: електромобілі набувають популярності

У сегменті імпорту вживаних легковиків бензинові машини займають 47,5% (+0,2 п.п.), дизельні — 18,3% (-2,2 п.п.). Натомість електромобілі активно відвойовують ринок: 25,6% (+2,3 п.п.), що є найдинамічнішим зростанням у цьому сегменті. Гібриди тримають стабільні 5,5%, тоді як варіанти з ГБО дещо зменшили присутність до 2,9% (-0,2 п.п.), а газові легковики до 0,3% (-0,1 п.п.).

Нові авто: нова енергетика

У сегменті нових автомобілів розклад виглядає ще виразніше. Бензинові машини мають 31,6% (-2,2 п.п.), дизельні — лише 16,9% (-2,9 п.п.). Водночас електромобілі займають уже 28% (+3,2 п.п.), а версії з гібридними силовими установками — 23,2% (+1,8 п.п.). Таким чином, сумарна частка «зеленої» енергетики вперше перевищує бензинову. Машини з ГБО майже відсутні в цьому сегменті — 0,3% без змін.

Дані підтверджують: український авторинок перебуває на етапі енергетичного перелому. Традиційні бензинові та дизельні авто ще тримають більшість, але їхні позиції методично слабшають. Натомість електромобілі та гібриди з кожним місяцем зміцнюють свої частки.