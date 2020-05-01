Кошти, залучені під держгарантії, мають бути використані для ремонту та будівництва доріг.

За участю Президента України Володимира Зеленського відбулось урочисте підписання угоди між АТ "Укрексімбанк" і Державним агентством автомобільних доріг України (Укравтодор) щодо надання першого траншу фінансування на оновлення доріг у обсязі 5,782 млрд грн. Загальна сума фінансування становитиме 19,3 млрд грн.

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"Незважаючи на карантинні заходи в нашій країні, найголовніше – що держава працює і разом з банківською сферою та будівельними компаніями будує кілометри доріг та "зшиває" нашу країну! Як я вже казав, дороги, мости – це пріоритет", – зазначив Володимир Зеленський після підписання угоди та подякував усім її учасникам.

Глава держави підкреслив, що програма "Велике будівництво" – це імідж України як країни з сучасними та якісними дорогами, якою можна подорожувати. Президент також зауважив, що програма сприяє створенню нових робочих місць.

Голова Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков подякував Президенту, уряду та парламенту за важливі та своєчасні рішення, які дали змогу Укравтодору залучити кредитні кошти під державні гарантії.

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Залучення Укравтодором коштів від "Укрексімбанку" під держгарантії стало можливим завдяки ухваленню законів, які Президент підписав 4 лютого 2020 року: "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України" № 467-ІХ та "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" № 468-ІХ. А завдяки рішенню Національного банку щодо зниження облікової ставки відсоткова ставка за кредитом становитиме 10,5% річних.

"Ми як державний банк підтримуємо "Велике будівництво". З підписанням угоди Укравтодор отримає перший транш у сумі 5,782 мільярда гривень за ставкою 10,5% річних, що на 2% нижче, ніж передбачив Кабмін", – зауважив голова Правління АТ "Укрексімбанк" Євген Мецгер.

Він повідомив, що "Укрексімбанк" готовий стати фінансовим партнером "Великого будівництва" та підставити фінансове й сервісне плече всім компаніям, зокрема підрядним, які будуть задіяні у зведенні об’єктів цієї програми.

Сумарно у 2020 році заплановано відремонтувати та побудувати понад 4 тис. км доріг державного значення.

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