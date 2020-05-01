Средства, привлеченные под госгарантии, должны быть использованы для ремонта и строительства дорог.

При участии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось торжественное подписание соглашения между АО "Укрэксимбанк" и Государственным агентством автомобильных дорог Украины (Укравтодор) о предоставлении первого транша финансирования на обновление дорог в объеме 5,782 млрд грн. Общая сумма финансирования составит 19,3 млрд грн.

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"Несмотря на карантинные мероприятия в нашей стране, самое главное – что государство работает и вместе с банковской сферой и строительными компаниями строит километры дорог и "сшивает" нашу страну! Как я уже говорил, дороги, мосты – это приоритет", – отметил Владимир Зеленский после подписания соглашения и поблагодарил всех ее участников.

Глава государства подчеркнул, что программа "Большая стройка" – это имидж Украины как страны с современными и качественными дорогами, по которой можно путешествовать. Президент также отметил, что программа способствует созданию новых рабочих мест.

Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков поблагодарил Президента, правительство и парламент за важные и своевременные решения, позволившие Укравтодору привлечь кредитные средства под государственные гарантии.

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Привлечение Укравтодором средств от "Укрэксимбанка" под госгарантии стало возможным благодаря принятию законов, которые Президент подписал 4 февраля 2020 года: "О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины" №467-их ​​и "О внесении изменений в статьи 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" №468-их. А благодаря решению Национального банка по снижению учетной ставки процентная ставка по кредиту составит 10,5% годовых.

"Мы как государственный банк поддерживаем "Большое строительство". С подписанием соглашения Укравтодор получит первый транш в сумме 5,782 миллиарда гривен по ставке 10,5% годовых, что на 2% ниже, чем предусмотрел Кабмин", – отметил председатель Правления АО "Укрэксимбанк" Евгений Мецгер.

Он сообщил, что "Укрэксимбанк" готов стать финансовым партнером "Большого строительства" и подставить финансовое и сервисное плечо всем компаниям, в частности подрядным, которые будут задействованы в возведении объектов этой программы.

Суммарно в 2020 году запланировано отремонтировать и построить более 4 тысяч километров дорог государственного значения.

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