Пікап Chevrolet 3100 зразка 1954 року зазвичай мало цікавить колекціонерів, та цей лот точно не залишиться без уваги.

Аукціон Barrett-Jackson виставив на торги пікап Chevrolet 3100 котрим володів Брюс Вілліс.

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Актор купив цей пікап у 1990 році і одразу ж віддав раритет майстрам тюнінгу та кастомайзінгу, котрі суттєво модифікували старий “Шеві”. Під капотом з'явився 5,7-літровий V8 від Corvette з хромованою головкою блоку циліндрів і кастомними здвоєним вихлопом. Також встановлено посилена 4-ступінчаста МКПП і диференціал. З'явилися і сучасні дискові гальма.

Фото: Chevrolet 3100 1954 року, що належав Брюсу Віллісу / Barrett-Jackson

Зовнішній вигляд Chevrolet 3100 залишився оригінальним, а ось салон перешили дорогою шкірою. Встановлено нові крісла з електроприводом, кондиціонер і потужна аудіосистема.

Брюс Вілліс дуже любив пікап Шевроле і їздив на ньому майже 25 років, однак у 2014 році чомусь вирішив продати автівку. Нинішній власник добре доглядав за машиною і, напевне, сподівається трохи заробити на такому унікальному товарі.

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