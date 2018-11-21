Шкода, що не насправді.

Саме кузов Shooting Brake – 2-дверний універсал, видається найбільш підходящих спорткару F-Type. Нажаль, Jaguar не збирається цього робити.

Також цікаво: На заводі Mercedes Factory 56 навіть викрутка під'єднана до Wi-Fi (відео)

Сьогодні кількість шутінг брейк на ринку, фактично, нульова. Та останнім часом про цей тип кузову почали згадувати усе частіше. У Mercedes-Benz є CLA Shooting Brake, а Kia нещодавно представила ProCeed, та за каноном вони мали б бути дводверними, а це не так. Що ж до справжнього shooting brake, то останнім представником цього виду був випущений тиражем в 99 екземплярів 2-дверний універсал на базі Aston Martin Vanquish S від кузовного ательє Zagato.



Дизайнер Райн Пріск уявив собі, як міг би виглядати стильний спорткар Jaguar F-Type в кузові shooting brake. Взявши за основу практично флагманську версію F-Type R, художник, нехай і віртуально, але перетворив її на універсал. Звичайно, побачити Jaguar F-Type R Shooting Brake в реальному житті практично неможливо, хіба що хтось замовить таку машину індивідуально.

Також цікаво: Електричний Audi Q2L e-tron представлять у Китаї наступного року