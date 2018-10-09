Народний депутат Тетяна Острікова оприлюднила висновок Мінфіну та ДФС щодо поправок у законопроект про доступне розмитнення автомобілів.

За повідомленням Тетяни Острікової на своїй сторінці у Фейсбук, вона подала поправки до законопроектів 8487 та 8488, які прийняті у першому читанні та зараз готуються до другого. Серед них – пропозиція продовжити на два роки пільгу щодо сплати ПДВ при імпорті електромобілів, яка діє протягом 2018 року. Мінфін та ДФС виступили проти цієї поправки, оскільки це призведе до зменшення надходжень до державного бюджету.

Однак якщо ця позиція фіскального відомства цілком зрозуміла – його завдання слідкувати за наповненням бюджету – то інша прямо суперечить цій функції. На пропозицію не знижувати акцизи на авто походженням з держави-агресора Мінфін та ДФС також не погодились. Вони вважають, що цей пункт призведе до складнощів в адмініструванні та виникненні схем щодо ввозу цих авто через інші країни.

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Нагадаємо, що існує інший законопроект щодо пільг на елетромобілі.