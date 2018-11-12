11 автомобілів лімітованої серії були продані менш, ніж за 60 секунд.

На торговому онлайн майданчику Lazada було виставлено на продаж 11 автомобілів обмеженої серії Black & White. З моменту початку продажів і до закриття останньої угоди пройшло менше хвилини.

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За умовами угоди, клієнти повинні були лише сплатити аванс при замовленні у розмірі близько 10% вартості хетчбека. Загальна ж сума чеку складала близько 16,5 тисяч доларів. При цьому додаткові аксесуари, 15-дюймові колісні диски та особлива біла фарба були включені у цю ціну, а їхня вартість становить приблизно 1800 доларів. Враховуючи, що вартість Volkswagen Polo у офіційних дилерів марки в Малайзії становить близько 18 тисяч, пропозиція на 11 автомобілів обмеженої серії Black & White була більш ніж вигідною.

Фото: Volkswagen Polo B&W / Paultan

Минулого року вже був зафіксований подібний рекорд. Тоді було продано 12 автомобілів Volkswagen Beetle, однак на це знадобилось 20 хвилин, певно тому, що умови угоди видавались неправдоподібно вигідними.

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