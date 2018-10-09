На диво у ДТП ніхто з людей не постраждав.

Аварія з незвичайним фіналом трапилась у США: пікап Mazda опинився на даху іншого автомобіля.

З повідомлення на сторінці поліції Явапі каунті випливає, що білий пікап рухався трасою поблизу міста Прескотт у штаті Арізона, коли його зачепив інший автомобіль, що рухався у тому ж напрямку.

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Як розповіла жінка, що була за кермом пікапа Mazda, від зіткнення її автомобіль втратив управління і вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся зі ще одним автомобілем, після чого зробив кілька обертів у повітрі і приземлився на дах червоного седана.



І пікап і седан були зруйновані, однак на диво ніхто не постраждав. Правоохоронці повідомляють, що винуватець аварії – чорний пікап, що зачепив білий, втік з місця події.

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