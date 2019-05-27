Уже з наступного місяця вартість окремих видів палива на всіх українських АЗС може піти в зростання через обмеження уряду РФ на експорт в Україну ряду сировинних товарів, нафти і нафтопродуктів.

Крім того, під ударом може опинитися і вітчизняна енергетична галузь. Як кажуть експерти, якщо у випадку з паливом знайти альтернативних постачальників особливих труднощів не складе, то в разі припинення поставок російського вугілля, враховуючи особливості українських ТЕЦ, Україна можуть чекати віялові відключення і навіть блекаут.

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Половина палива - з РФ

З 1 червня вступають в силу обмеження уряду РФ на експорт в Україну ряду сировинних товарів, в тому числі нафти і нафтопродуктів. Згідно з розпорядженням РФ, з наступного місяця місцевим компаніям будуть потрібні спеціальні дозволи від уряду для експорту даної категорії товарів в Україну. Нагадаємо, таке рішення східного сусіда було піднесено як відповідна міра за санкції, введені Україною проти РФ. Таким чином, слід розглядати кілька можливих сценаріїв: оптимістичний, якщо російські компанії своєчасно отримають необхідні для експорту папери, і песимістичний, коли уряд РФ навмисно почне "закручувати гайки" Україні.

За даними Держстату, в 2018 році мінеральне паливо, нафта і нафтопродукти склали 23,4% від сукупного імпорту країни (в грошах це $ 13,4 млрд). При цьому, за даними УКРІНФОРМ, нафтопродуктів (бензини, дизпаливо, мазут, реактивне паливо та ін.) Було імпортовано на $ 5,5 млрд. Найбільше палива в минулому році надійшло до нас з Білорусі та РФ ($ 2,11 млрд і $ 2, 07 млрд відповідно), а також з Литви - $ 0,57 млрд. Ще на $ 2 млрд було імпорту нафти з РФ. Як бачимо, Росія все ще залишається одним з основних постачальників в Україну нафти і продуктів з неї. І хоча українська влада заявляє, що така заборона була цілком очікуваною і заходи по мінімізації наслідків були прийняті заздалегідь, експерти запевняють, що негативних наслідків, як мінімум у вигляді чергового подорожчання палива, українцям не уникнути.

Подорожчають дизель і газ

За словами експертів, в структурі українського імпорту автомобільного пального частка російського бензину незначна, відповідно, і дефіциту побоюватися не варто. А ось частка автогазу і дизеля на українському ринку становить близько 40%. При цьому, як каже директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, якщо розглядати радикальний сценарій, тобто повну заборону поставок з РФ, то за дизпаливо заміщення може статися за рахунок імпорту з Білорусі, морських поставок, а також збільшення переробки на вітчизняному нафтопереробному заводі – Кременчуцькому НПЗ. "В середньому зростання цін – на 1-1,5 грн / л", - зазначив Куюн. Те ж саме, за його словами, стосується і автогазу, можливий дефіцит якого доведеться заміщати за рахунок поставок морем з Казахстану і ЄС. "Морська логістика дорожча, тому і ціни на скраплений газ виростуть. В середньому на 2 грн / л ", – зазначає Куюн. Але, за його словами, для переходу на нові джерела поставок необхідний місяць.

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"Цей місяць буде спостерігатися цінова турбулентність з непрогнозованими змінами ціни", – зазначив Куюн. Варто зазначити, що такий сценарій можливий лише у випадку повної заборони на експорт цих товарів. У той же час, в Нафтогазовій асоціації України (НАУ) заспокоюють: істотних змін на українському ринку не відбудеться. "НАУ проаналізувала зміни до постанови РФ. З документа не випливає, що обсяги палива будуть якимось чином обмежені. Якщо компанії-постачальники палива своєчасно отримають дозволи, ситуація на ринку нафтопродуктів України залишиться незмінною ", – заявили в Асоціації.

Що з вугіллям

Крім нафти і нафтопродуктів РФ залишається найбільшим постачальником в Україну вугілля, який також потрапляє під обмеження. "Якщо РФ припинить поставки вугілля, то в Україні будуть великі проблеми. Надто вже значні обсяги йдуть з РФ ", - зазначає співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич. За даними Держстату, в минулому році з РФ в Україну було імпортовано понад 15 млн тонн на $ 1,8 млрд, що склало 70,2% всього вугільного імпорту. З цього обсягу антрацитовий вугілля (паливо для ТЕЦ) склав 3,6 млн тонн на суму $ 0,4 млрд. А решта - коксівне вугілля для металургійних підприємств. "Україні перш за все потрібне антрацитове вугілля. Після того, як Донбас став непідконтрольною територією, в Україні його не видобувають. І замінити це вугілля іншим на ТЕЦ не вийде. Поступово блоки станцій переводять на вугілля газової групи, але це далеко не швидкий процес ", - сказав Марунич.

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За його словами, вугілля, знову-таки, можна буде закуповувати в інших країнах і возити морським транспортом, але наскільки такі заходи будуть успішними, поки під питанням. "В цілому подібну ситуацію ми вже проходили в 2015 році. Тоді по всій країні почалися віялові відключення електроенергії. Тому, якщо РФ заборонить поставки, це буде дуже жорсткий удар по українській економіці і по всіх громадянах. Ми просто будемо сидіти без світла. Києва це в меншій мірі торкнеться, а ось регіони відчують точно. Якщо вивчити історію віялових відключень, то ми побачимо, як в 2015 році в подібній ситуації відключали світло в Одесі, Харкові та інших великих містах. У Миколаєві взагалі громадський транспорт не ходив, світлофори відключали. І хоча сьогодні я не бачу мотивації РФ це робити, такий сценарій цілком вірогідний. Було б наївно вважати уряд РФ дурнями і думати, що ось ці санкції вони ввели просто так. У них явно є якась мотивація. Питання в тому, якої мети вони домагаються ... " – сказав Марунич.