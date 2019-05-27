Уже со следующего месяца стоимость отдельных видов топлива на всех украинских АЗС может пойти в рост из-за ограничений правительства РФ на экспорт в Украину ряда сырьевых товаров, нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, под ударом может оказаться и отечественная энергетическая отрасль. Как говорят эксперты, если в случае с топливом найти альтернативных поставщиков особого труда не составит, то в случае прекращения поставок российского угля, учитывая особенности украинских ТЭЦ, Украину могут ждать веерные отключения и даже блэкаут.

Читайте также: В Украину возвращается коррупционный техосмотр: названа дата

Половина топлива – с РФ

С 1 июня вступают в силу ограничения правительства РФ на экспорт в Украину ряда сырьевых товаров, в том числе нефти и нефтепродуктов. Согласно распоряжению РФ, со следующего месяца местным компаниям потребуются специальные разрешения от правительства для экспорта данной категории в Украину. Напомним, такое решение восточного соседа было преподнесено как ответная мера за санкции, введенные Украиной против РФ. Таким образом, следует рассматривать несколько возможных сценариев: оптимистический, если российские компании своевременно получат необходимые для экспорта бумаги и пессимистический, когда правительство РФ намеренно начнет "закручивать гайки" Украине.

По данным Госстата, в 2018 году минеральное топливо, нефть и нефтепродукты составили 23,4% от совокупного импорта страны (в денежном выражении это $13,4 млрд). При этом, по данным УКРИНФОРМ, нефтепродуктов (бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и др.) было импортировано на $5,5 млрд. Больше всего топлива в прошлом году поступило к нам из Беларуси и РФ ($2,11 млрд и $2,07 млрд соответственно), а также из Литвы – $0,57 млрд. Еще в $2 млрд было импорта нефти из РФ. Как видим, Россия все еще остается одним из основных поставщиков в Украину нефти и продуктов из нее. И хотя украинская власть заявляет, что такой запрет был вполне ожидаемым и меры по минимизации последствий были приняты заранее, эксперты уверяют, что негативных последствий, как минимум в виде очередного подорожания топлива, украинцам не избежать.

Подорожают дизель и газ

По словам экспертов, в структуре украинского импорта автомобильного топлива доля российского бензина незначительна, соответственно, и дефицита опасаться не стоит. А вот доля автогаза и дизеля на украинском рынке составляет около 40%. При этом, как говорит директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, если рассматривать радикальный сценарий, то есть полный запрет поставок из РФ, то замещение дизтоплива может произойти за счет импорта из Беларуси, морских поставок, а также увеличения переработки на отечественном нефтеперерабатывающем заводе – Кременчугском НПЗ. "В среднем рост цен – на 1-1,5 грн/л", – отметил Куюн. То же самое, по его словам, касается и автогаза, возможный дефицит которого придется замещать за счет поставок по морю из Казахстана и ЕС. "Морская логистика дороже, поэтому и цены на сжиженный газ вырастут. В среднем на 2 грн/л", – отмечает Куюн. Но, по его словам, для переключения на новые источники поставок необходим месяц.

Читайте также: Як техогляд впливає на аварійність: інфографіка

"Этот месяц будет наблюдаться ценовая турбулентность с непрогнозируемым изменением цены", – отметил Куюн. Стоит отметить, что такой сценарий возможен только в случае полного запрета на экспорт этих товаров. В то же время, в Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ) успокаивают: существенных изменений на украинском рынке не произойдет. "НАУ проанализировала изменения в постановление РФ. Из документа не следует, что объемы топлива будут каким-то образом ограничены. Если компании-поставщики топлива своевременно получат разрешения, ситуация на рынке нефтепродуктов Украины останется неизменной", – заявили в Ассоциации.

Что с углем

Кроме нефти и нефтепродуктов РФ остается крупнейшим поставщиком в Украину угля, который также попадает под ограничения. "Если РФ прекратит поставки угля, то в Украине будут большие проблемы. Слишком уж значительные объемы идут с РФ", – отмечает сопредседатель Фонда енергетрических стратегий Дмитрий Марунич. По данным Госстата, в прошлом году из РФ в Украину было импортировано более 15 млн тонн на $1,8 млрд, что составило 70,2% всего угольного импорта. Из этого объема антрацитовый уголь (топливо для ТЭЦ) составил 3,6 млн тонн на сумму $0,4 млрд. А остальное – коксующийся уголь для металлургических предприятий. "Украине прежде всего нужен антрацитовый уголь. После того как Донбасс стал неподконтрольной территорией, в Украине его не добывают. И заменить этот уголь другим на ТЭЦ не получится. Постепенно блоки станций переводят на уголь газовой группы, но это далеко не быстрый процесс", – сказал Марунич.

Также интересно: Почему честный техосмотр в Украине невозможен

По его словам, уголь, опять-таки, можно будет закупать в других странах и возить морским транспортом, но насколько такие меры будут успешными, пока под вопросом. "В целом подобную ситуацию мы уже проходили в 2015 году. Тогда по всей стране начались веерные отключения электроэнергии. Поэтому, если РФ запретит поставки, это будет очень жесткий удар по украинской экономике и по всем гражданам. Мы просто будем сидеть без света. Киева это в меньшей степени коснется, а вот регионы почувствуют точно. Если изучить историю веерных отключений, то мы увидим, как в 2015 году в подобной ситуации отключали свет в Одессе, Харькове и других крупных городах. В Николаеве вообще общественный транспорт не ходил, светофоры отключали. И хотя сегодня я не вижу мотивации РФ это делать, такой сценарий вполне вероятен. Было бы наивно считать правительство РФ дураками и думать, что вот эти санкции они ввели просто так. У них явно есть какая-то мотивация. Вопрос в том, какой цели они добиваются... " – сказал Марунич.