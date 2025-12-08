В кабіні фури знайшли одразу 23 мігранти: відео

Таким чином звичайна зупинка транспорту швидко переросла у драматичне відкриття. Сталося це ближче до вечора 28 листопада 2025 року, коли патрульні Департаменту громадської безпеки Техасу запросили документи у водія.

Як пише на ФБ-сторінці пресслужба поліцейського відомства Texas Department of Public Safety, білий магістральний тягач Freightliner зупинили за незначне порушення правил руху. За кермом був 24-річний Джон Девід Амайя, який не мав необхідних водійських прав на управління комерційним транспортним засобом (CDL).

Підмога була не зайвою

За такого розвитку події патрульний викликав підкріплення та кінолога. Це рішення виявилося вирішальним. Саме службова собака відчула щось підозріле і подала сигнал кінологу, а вже той порадив патрульним обшукати кабіну вантажівки.

Знайдене вразило: у спальному відсіку для відпочинку водія в далеких рейсах переховувалися 23 особи, "які відчайдушно прагнули непомітно перетнути кордони". Це були чоловіки та жінки з Нікарагуа, Гватемали, Сальвадору, Гондурасу та Мексики. Кожного з них поліція визнала як "нелегального імігранта".

У кадр поліцейської камери усі пасажири не увійшли, але рекорд такої кількості нелегального переправлення в кабіні вантажівки встановлено. Фото: поліція Техасу

…повна хата людей

Оперативна зйомка DPS демонструє серйозність ситуації. Люди, притиснуті плече до плеча, ризикували своєю безпекою заради шансу на нове життя. Умови всередині спальної зони були далекими від комфортних.

Для багатьох подорож була сповнена страху та невизначеності, що посилювалися постійним ризиком викриття та арешту. Зрештою, арешт і стався.

Юридичні наслідки для водія

Водія магістрального тягача Джона Девіда Амайю було заарештовано на місці. Йому висунуто 23 звинувачення у незаконному перевезенні людей.

У заяві Департаменту поліції Техасу підкреслено серйозність цих звинувачень, нагадавши громадськості, що з 2023 року законодавство Техасу передбачає мінімальне 10-річне покарання у вигляді позбавлення волі для будь-кого, засудженого за незаконне перевезення людей.

Попереду суд і вирок

Якщо Амайю визнають винним, то йому може загрожувати тривале ув'язнення — можливо, десятиліття за ґратами.

Доля тих, кого знайшли у кабіні, на момент публікації звіту була менш очевидною, хоча їх було передано до Прикордонної служби США для обробки. Їхнє майбутнє залежить від складних імміграційних законів та політики, і подальший шлях залишається невизначеним для кожної людини.

Контрабанда людей на дорогах Техасу

Цей інцидент не поодинокий. Техас, який має довгий кордон з Мексикою, часто стикається зі спробами незаконного перевезення людей до Сполучених Штатів.

Все йде до того, що цей 24-річний водій на волі останні хвилини, оскільки попереду щонайменше десятирічне ув'язнення. Скриншот: Авто24

Використання комерційних транспортних засобів, включаючи спальні місця, стає дедалі поширенішою тактикою серед контрабандистів, які прагнуть уникнути виявлення. Присутність такої кількості людей у замкнутому просторі викликає занепокоєння щодо безпеки, здоров'я та відчаю, який спричиняє такі ризики.

Ширші наслідки: політика та вплив на людину

Хоча цифри та юридичні деталі зрозумілі, людський аспект цих справ часто губиться в заголовках. Кожна людина, знайдена у спальному салоні кабіни уособлює собою історію — сім'ю, надію, рішення, народжене необхідністю чи відчаєм.

Як це не прикро, але подібні спроби вирватися зі злиднів були, є і будуть – люди шукають кращої долі. Щоправда, не завжди законним шляхом.