В Харкові випробували тягач, який може пересуватись дорогою чи рейками

Дослідний зразок пневмошинного транспортера виготовили в ТОВ "ВКК Альянсремтрактор". Він здатний пересуватися як дорогою, так і залізничною колією шириною 1520 мм. При потребі цей транспортер можна поставити на рейковий хід, для чого існує гідравлічний механізм виведення передньої та задньої пар катків в робочий режим пересування колією.

Як пишуть на своїй сторінці в Facebook науковці НДІ, така машина застосовується для переміщення залізничних візків, що від’єднані від вагонів і використовується підприємствами з експлуатації, ремонту та виготовлення залізничного рухомого складу та мають потребу у переміщенні власною колією.

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Класична гідравлічна схема механізму переходу на рейковий хід. Фото: УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

За результатом випробувань встановлено відповідність тягача універсального мобільного на комбінованому ходу серії ART нормативним документам.

Про характеристики силової лінії, ходової бази, трансмісії, облаштування салону не повідомляється. Опису незвичного кузова такого тягача також не подано. Схоже, така машина матиме подвійне призначення, цивільним сектором її використання не обмежиться.