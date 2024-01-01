Цей знак дозволяє трощити шлагбауми: у яких випадках

Зелений знак з силуетом такого ж легкового автомобіля у контурі блискавки показує виїзд машини із зони залізничного переїзду з щойно розтрощеним шлагбаумом. Про новий знак розповідають auto-swiat.pl.

Зміст прямокутної таблички європейського стандарту G-25 можна трактувати дуже просто: якщо застряг, то ламай (трощи) бар'єр і покидай небезпечну зону. Це буде нормативний знак, що дозволяє водієві у критичній ситуації заблокованого перекритими з обох боків шлагбаумами автомобіля збивати ці штучні перепони.

Знак ставлять перед другим шлагбаумом за напрямом руху, тобто за колією на виїзді з переїзду

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Підставою для пришвидшення введення в дію такого дорожнього знака в Польщі став черговий інцидент на залізничному переїзді у гміні Нова-Суха. Там самоскид, вочевидь це MAN TGS 41.440, застряг на залізничному переїзді між опущеними донизу шлагбаумами.

Замість того, щоб масивним самоскидом знести ту штучну перепону для проїзду й покинути небезпечну зону, водій розгубився та почав у розпачі бігати в межах переїзду.

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На жаль, пасажирський поїзд PKP Intercity, що рухався з Бидгоща до Любліна на швидкості понад 150 км/год, навіть за умови надійної гальмівної системи цього зробити вже не зміг.

Попри екстрене гальмування, важкий залізничний лайнер швидкісного сполучення зніс багатотонний самоскид з дороги й при цьому сам злетів з колії. Згодом обох водіїв визнають тверезими, з машиніста вже знято обвинувачення.

Знаки мають позначки руйнування шлагбаумів як вперед, так і назад, в т.ч. на смузі протилежного руху, позначають дію перед колією чи за нею на виїзді з переїзду. Колаж: Авто24

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А ось 57-річному водієві, мабуть, не розплатитися за вчинене до кінця життя: побачивши це відео, жодна страхова компанія не допоможе покрити збитки. Матеріальної шкоди за попередніми оцінками завдано у сумі понад 12 мільйонів злотих, що приблизно в конвертації відповідає 123 мільйонам гривень.

Слідчі ще розбираються у дилетантських діях шофера. Щоправда, залізниця частково сама винна і досвідчений адвокат це зможе довести, оскільки дозволений рух через переїзд мав дуже короткий проміжок часу. Водій самоскида при цьому не зреагував на звукове попередження, що передує закриттю шлагбаума (див. відео нижче).

Єдине правильне рішення в цьому випадку було б знести ту перепону. Це дозволяють в таких випадках як залізничники, так поліція. Рік тому вони провели показові презентації з показом у ЗМІ нового типу залізничного шлагбаума. Він зроблений з доволі цупкого з пластику.

У випадку, коли машина з тих чи інших обставин опиниться заблокованою між шлагбаумами в зоні переїзду, водій спокійно може наїхати на такий бар’єр, без завдання йому чи автомобілю шкоди – від поштовху автомобіля розривається фіксатор замка на смугастому біло-червоному корпусі й шлагбаум по ходу руху відкривається, як на дверних петлях.

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Чому так не вчинив водій вантажівки – загадка. Якщо вибір стоїть між катастрофою й трагедією, збереженням наземного транспорту і зламанням бар'єра, то вибір однозначний – знищення бар'єра.

Ось так чотиривісний MAN TGS злетів від удару з переїзду, понівечивши себе, шафу з залізничним обладнанням обабіч полотна та головний вагон швидкісного потягу, в якому постраждало семеро людей PKP Intercity.

Актом вандалізму збиття шлагбаума не розцінюється ні поліцією, ні залізницею. Відомство залізничних доріг навіть почало повсюдну заміну металевих товстостінних шлагбаумів трубчатого профілю на легкі пластикові. За стандартами ЄС, штучні перепони мають бути сконструйовані так, щоб їх можна було легко зламати, відкрити, відсунути.

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Поліцейське та залізничне відомства навіть заохочують в критичних ситуаціях збивати шлагбауми, задля чого зняли презентаційний ролик (див. відео нижче).

І у поліції, і у залізничників щодо збиття шлагбаума є лише одне прохання – у разі пошкодження бар’єра необхідно повідомити про це працівників залізниці. Це пов’язано з тим, що пошкоджений чи відсутній шлагбаум ставить під загрозу життя інших водіїв.

Збиття шлагбаума тягне за собою лише адміністративні наслідки, а не кримінальні. Однак це збереже життя водія, пасажирів, не призведе до збоїв у русі поїздів чи катастрофи.

Про необхідність включення такого пункту про цю табличку до переліку дорожніх знаків ПДР наголошує Регламент ECE/TRANS/WP.1/2019/5/Rev.1, підготовлений Європейською економічною комісією (ЄЕК ООН). На сторінці 108 зображено дизайн нового знаку G, 25 (G-25.0) "Зламати шлагбаум" й опис та рекомендація водіям рухатися через перепону/бар'єр залізничного переїзду, якщо вони застрягли між закритими шлагбаумами.